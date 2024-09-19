الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..

التصعيد على جبهة لبنان.. محاولة صهيونية فاشلة لانقاذ مستقبل الكيان

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

حرب الابادة الاسرائيلية دخلت مرحلة جديدة، هكذا يؤكد وزير الحرب يوآف غالانت.

العالم _ خاص بالعالم

حرب ينتقل مركزها الى الجبهة الشمالية، التي تشهد نقل المزيد من قوات الاحتلال من غزة والضفة الغربية والعديد من الاليات عسكرية.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي هرتسي هاليفي: القاعدة هي أنه في كل مرة نعمل فيها على مرحلة معينة، تكون المرحلتان التاليتان جاهزتين بالفعل للتقدم. في كل مرحلة، يجب أن يكون الثمن بالنسبة لحزب الله أعلى.

تصعيد وشيك، حضر له الاحتلال بخرق قواعد الاشتباك بعمليات قصف واغتيال كان اخرها تفجيرات اجهزة الاتصال في لبنان والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والاف الجرحى، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بحسب ما كشفته شبكة سي ان ان وايضا هيئة البث الاسرائيلية، التي اكد ان غالانت اجرى اتصالين مع وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن قبل موجتي التفجير في لبنان بدقائق.

اتصالات اسرائيلية اميركية مستمرة، تاتي في اطار الدعم الاميركي اللا محدود لتل ابيب وتبرير جرائمها والدفاع عنها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: ما زلنا لا نريد أن نرى أي تصعيد من أي نوع، ولا نعتقد على الإطلاق أن الطريق لحل الأزمة الحالية تكمن في عمليات عسكرية إضافية.

تصعيد نحو حرب شاملة يدفع اليه المسؤولون الاسرائيليون لانقاذ مستقبلهم السياسي ومستقبل كيان الاحتلال، بتوسيع اهداف العدوان على غزة لتشمل تمكين المستوطنين من العودة الى الشمال.

معركة شاملة تاهب لها حزب الله منذ اليوم الاول لاعلان اسناد غزة، حيث مازال يوجه ضربات قوية للقواعد العسكرية الاسرائيلية شمالي فلسطين المحتلة.

روابط ذات صلة

نائبة أمريكية تطالب بالتحقيق بدور بلادها في هجوم الـ"بيجر" في لبنان

أول رد رسمي ياباني على انفجار أجهزة اتصال يابانية في لبنان

شاهد.. طهران ترسل وفد طبي كبير لمساعدة لبنان