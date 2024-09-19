التصعيد على جبهة لبنان.. محاولة صهيونية فاشلة لانقاذ مستقبل الكيان

العالم _ خاص بالعالم

حرب ينتقل مركزها الى الجبهة الشمالية، التي تشهد نقل المزيد من قوات الاحتلال من غزة والضفة الغربية والعديد من الاليات عسكرية.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي هرتسي هاليفي: القاعدة هي أنه في كل مرة نعمل فيها على مرحلة معينة، تكون المرحلتان التاليتان جاهزتين بالفعل للتقدم. في كل مرحلة، يجب أن يكون الثمن بالنسبة لحزب الله أعلى.

تصعيد وشيك، حضر له الاحتلال بخرق قواعد الاشتباك بعمليات قصف واغتيال كان اخرها تفجيرات اجهزة الاتصال في لبنان والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والاف الجرحى، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بحسب ما كشفته شبكة سي ان ان وايضا هيئة البث الاسرائيلية، التي اكد ان غالانت اجرى اتصالين مع وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن قبل موجتي التفجير في لبنان بدقائق.

اتصالات اسرائيلية اميركية مستمرة، تاتي في اطار الدعم الاميركي اللا محدود لتل ابيب وتبرير جرائمها والدفاع عنها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: ما زلنا لا نريد أن نرى أي تصعيد من أي نوع، ولا نعتقد على الإطلاق أن الطريق لحل الأزمة الحالية تكمن في عمليات عسكرية إضافية.

تصعيد نحو حرب شاملة يدفع اليه المسؤولون الاسرائيليون لانقاذ مستقبلهم السياسي ومستقبل كيان الاحتلال، بتوسيع اهداف العدوان على غزة لتشمل تمكين المستوطنين من العودة الى الشمال.

معركة شاملة تاهب لها حزب الله منذ اليوم الاول لاعلان اسناد غزة، حيث مازال يوجه ضربات قوية للقواعد العسكرية الاسرائيلية شمالي فلسطين المحتلة.