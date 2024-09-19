الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف بالمسيرات الانقضاضية مرابض مدفعية الاحتلال واماكن استقرار قواته في بيت هلل

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :