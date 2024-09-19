"رسائل نصية" تصل إلى هواتف آلاف المستوطنين وتثير الذعر .. ما القصة؟

العالم - فلسطين

ووتضمنت بعض رسائل تهديد عبر الرسائل النصية القصيرة خلال ليلة أمس، أيضًا روابط ضارة، ويُزعم أنها أُرسلت من قبل مستخدم يُدعى OREFAlert، بهدف انتحال صفة رسائل من "قيادة الجبهة الداخلية".

واحتوت الرسائل النصية التي تلقاها المستوطنون، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، على رابط يوضح، بأخطاء إملائية، "يجب عليكم الدخول إلى منطقة محمية"، مما يعني إنذارا باحتمال سقوط صواريخ.

وأكدت هيئة البث العبرية، تلقي آلاف المستوطنين رسائل تحذيرية تطالبهم بدخول الأماكن الآمنة خلال الساعات الأخيرة.

وذكرت القناة أن الجهات الأمنية المختصة تقوم بفحص من يقف وراء إرسال هذه الرسائل والتي تسببت في بث "حالة من الهلع" في صفوف المستوطنين.