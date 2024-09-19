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عراقجي يعود السفير الايراني لدى لبنان في احدى مستشفيات طهران

عراقجي يعود السفير الايراني لدى لبنان في احدى مستشفيات طهران
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

عاد وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم الخميس، السفير الايراني لدى بيروت مجتبى اماني الذي اصيب جراء الهجوم الارهابي للكيان الصهيوني.

العالم - ايران

وزار عراقجي المستشفى الذي يرقد فيه السفير اماني في طهران، وتحدث الى طبيبه المعالج الدكتور حسن قاضي زادة هاشمي وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي السابق.

واشاد مجتبى اماني خلال الزيارة، بالاجراء السريع لوزارة الخارجية ووزارة الصحة والهلال الاحمر للجمهورية الاسلامية الايرانية في نقل عدد كبير من الجرحى الى مستشفيات البلاد واعطى ايضاحات حول هذا الهجوم الارهابي وابعاده.

وشرح الدكتور هاشمي ،وفقا لارنا، المسار العلاجي للسفير الايراني معربا عن ثقته بانه سيكون قادرا على العودة الى مقر عمله قريبا.

كما أعطى رئيس المستشفى ومسؤولو وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ايضاحات حول سائر مصابي هذا الحادث ومسار علاجهم.

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