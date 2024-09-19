ادانات اممية واسعة لجريمة تفجير أجهزة البيجر في لبنان

العالم _ خاص بالعالم

مجزرة البيجر وأجهزة الاتصال.. حيث كشفت التكنولوجيا عن جانبها المظلم، مجزرة هي الأولى من نوعها وحجمها، التي أدت إلى إصابة الآلاف واستشهاد العشرات في عدد من المناطق اللبنانية.

مجزرة حمل حزب الله الكيان الاسرائيلي مسؤوليتها، ومشددا على أن الاحتلال سينال القصاص العادل على هذا العدوان ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب.

من جهته وعلى المستوى الرسمي، وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعوة إلى مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بشكل عاجل لبحث حوادث التفجير الاخيرة. كما عقد ميقاتي اجتماعا مع لجنة الكوارث والأزمات الوطنية لبحث السيناريوهات المحتملة حال استمرار الهجمات الإسرائيلية.

سلوفينيا والتي ترأس مجلس الأمن لشهر أيلول/ سبتمبر، اعلنت أن المجلس سيجتمع الجمعة لمناقشة التفجيرات الاخيرة في لبنان، موضحة أن الاجتماع سينعقد بناء على طلب قدمته الجزائر نيابة عن الدول العربية.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رأى بدوره أنّ تفجير الاحتلال الإسرائيلي لأجهزة البيجر واللاسلكي في لبنان استهداف خطير للمدنيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي؛ انتهاك دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التحذير منه، معتبرا أن التفجيرات تشير إلى خطر جدي لتصعيد كبير في لبنان، ويجب بذل كل الجهود لتجنب هذا التصعيد، مضيفا أن منطق عملية التفجير هو اعتبارها ضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبيرة.

اوروبيا، دان منسق الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل التفجيرات المتزامنة في لبنان والتي اكد أنها تعرض أمن واستقرار لبنان للخطر وتفاقم من خطورة التصعيد، مشددا على أن الوضع مقلق للغاية.