الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
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الرئيس الايراني: ليس لدينا نزاع مع اي بلد ونتطلع لتوسيع العلاقات بناء على الاحترام المتبادل لكننا نرفض بالتأكيد لغة القوة ايضا

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

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