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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في مستوطنة زرعيت بالجليل الغربي

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

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