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كتائب القسام توقع رتلا من الاليات العسكرية بكمين مركب برفح وتستهدف 3 ناقلات جند

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

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