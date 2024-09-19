الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

3 شهداء برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :