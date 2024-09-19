طهران تشهد أمسية شعرية تناصر فلسطين في أسبوع الوحدة الإسلامية + فيديو

العالم – إيران

تصدح الحناجر بهتاف "لبيك يا رسول الله" فهو القدوة الحسنة والرحمة الإلهية للعالمين.. تزامنا مع أسبوع الوحدة الإسلامية ومولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أقيمت أمسية شعريه على مدرج قاعة الفنون في العاصمة الإيرانية طهران بحضور سفير اليمن وممثلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي ونخبة من شعراء اليمن ومحور المقاومة.

وفي تصريح لمراسلة قناة العالم قال سفير اليمن لدى طهران إبراهيم محمد الديلمي: "إسنادا لمعركة فلسطين وللمجاهدين في غزة نستحضر وجوب تجديد العهد والوعد والموقف مع هذه القضية المشرفة إسنادا لإخوتنا المجاهدين، وخصوصا مع استمرار العدو والصهيوني في التصعيد في مختلف الساحاتت، نحن نعتقد أن الوحدة الإسلامية تنطلق في أساسها ومبدأها من خلال الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى والمضي على نهج النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم."

ورأى رئيس اتحاد الشعراء والمنشدين في اليمن ضيف الله أحمد السلمان أن الأمسية تأتي: "تعبيراً عن الوحدة الإسلامية ما بين اليمن وإيران تاريخيا، كما كانت العلاقة في الماضي بين الناصر والهادي، فالآن عادت العلاقة، والتاريخ يعيد نفسه، بين السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي والسيد القائد علي خامنئي.. الكل في خندق واحد في مواجهة الطاغوت."

وتناولت قصائد الشعراء العدوان على غزة وأهلها الصامدين والدور الذي يقع على عاتق أصحاب الكلمة الحرة، كما اشتملت قصائدهم الوصف الكامل لمعاناة أهل القطاع وجراحهم العميقة جراء جرائم الإحتلال الإسرائيلي.

وقال الشاعر اليمني عبدالسلام المتميز: "اليوم نجد كثيرا من الشعراء لهم باع و دور كبير في الأمة الاسلامية بشكل عام، ولكن للأسف ليس بالمستوى المطلوب وبمستوى الجريمة التي تحصل في غزة وليس بالمسؤولية الملقاة على كاهل هذه الأمة اليوم.. اليوم لم يعد كما كنا نعدهه في كل جولات الصراع السابقة.. كنا نسمع حتى مثلا أغنية أين الملايين والحلم العربي وأعمال فنية وقصائد كثيرة ودواوين شعر."

من جانبه قال الشاعر اليمني إبراهيم عبدالله الديلمي إن: "الشعر يشكل بحد ذاته جبهة إعلامية كبيرة في تثقيف وتوعية الناس بأهمية القضية الفلسطينية في حياة الشعوب العربية والإسلامية".

تميزت الأمسية الشعریة بما عبر بها الشعراء عن مشاعرهم وحسهم الصادق والكلمة الواعية والمعبرة دعما للقضية الفلسطينية، وتاكيدا على ضرورة الوحدة الإسلامية ومقاومة الإحتلال الإسرائيلي.

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