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الاعلام العبري: مقتل جنديين واصابة 16 آخرين اثر هجمات لحزب الله منذ صباح اليوم

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

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