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رئيس البرلمان اللبناني: ندعو المجتمع الدولي للضغط على "اسرائيل" لوقف عدوانها على لبنان وغزة قبل فوات الاوان

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

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