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سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال ونستهدفهم بوابل من الرصاص

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

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