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حركة حماس: اقتحامات المستوطنين المتكررة للاقصى تاتي استمرارا لخطوات الاحتلال لخلق واقع جديد بالمسجد الشريف

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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