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الاعلام الفلسطيني: اجهزة امن الاحتلال تعتقل رجل اعمال اسرائيلي بتهمة التخطيط لاغتيال نتنياهو وقادة بارزين

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

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