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الصحة الفلسطينية: 5 مصابين برصاص الاحتلال في قباطية بجنين

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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