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صفارات الانذار تدوي في مستوطنة متات شمالي فلسطيني المحتلة

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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