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مصادر فلسطينية: جرافة عسكرية اسرائيلية تقتحم مدرسة في قباطية بجنين

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

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