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المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان: قطع الكهرباء عن غزة اجراء غير مسبوق تاريخ الحروب

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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