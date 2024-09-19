وزير الصحة الإيراني: إيفاد 8 أطباء عيون وكادر تمريضي إلى لبنان

العالم – إيران

وفي تصريح له الأربعاء أعلن ظفرقندي عن معالجة عدد من المصابين اللبنانيين الذين وصلوا البلاد، في عدد من المستشفيات بالعاصمة طهران.

وعبر وزير الصحة الإيراني عن أسفه الشديد لقاء الحادث الإرهابي الذي نفذه الكيان الصهيوني في لبنان، وراح ضحيته نحو 3 آلاف شخص من أبناء الشعب اللبناني بين جريح وشهيد؛ معبرا عن تنديده الشديد لهذا العمل الإجرامي.

وأشار ظفرقندي إلى اتصاله الهاتفي مع وزير الصحة اللبناني فور وقوع الحادث الإرهابي؛ مبينا أنه تم الاتفاق بعد هذا الاتصال على إيفاد فريق إغاثي إيراني يضم 8 أخصائيي عيون إلى لبنان؛ وقد غادر الفريق البلاد باتجاه بيروت صباح الأربعاء، لتقديم خدماته العلاجية إلى الجرحى.