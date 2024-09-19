الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة الإيراني: إيفاد 8 أطباء عيون وكادر تمريضي إلى لبنان

وزير الصحة الإيراني: إيفاد 8 أطباء عيون وكادر تمريضي إلى لبنان
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني "محمدرضا ظفرقندي" عن إيفاد 8 أطباء أخصائيين في أمراض العيون وكادر تمريضي إلى لبنان، من أجل تقديم الخدمات العلاجية للمصابين إثر حادث تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية (بيجر) في مناطق مختلفة لهذا البلد.

العالمإيران

وفي تصريح له الأربعاء أعلن ظفرقندي عن معالجة عدد من المصابين اللبنانيين الذين وصلوا البلاد، في عدد من المستشفيات بالعاصمة طهران.

وعبر وزير الصحة الإيراني عن أسفه الشديد لقاء الحادث الإرهابي الذي نفذه الكيان الصهيوني في لبنان، وراح ضحيته نحو 3 آلاف شخص من أبناء الشعب اللبناني بين جريح وشهيد؛ معبرا عن تنديده الشديد لهذا العمل الإجرامي.

وأشار ظفرقندي إلى اتصاله الهاتفي مع وزير الصحة اللبناني فور وقوع الحادث الإرهابي؛ مبينا أنه تم الاتفاق بعد هذا الاتصال على إيفاد فريق إغاثي إيراني يضم 8 أخصائيي عيون إلى لبنان؛ وقد غادر الفريق البلاد باتجاه بيروت صباح الأربعاء، لتقديم خدماته العلاجية إلى الجرحى.

روابط ذات صلة

شاهد.. طهران ترسل وفد طبي كبير لمساعدة لبنان