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شهداء وجرحى اثر استهداف الاحتلال مركبة عند مدخل مخيم المغازي وسط القطاع

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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