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استشهاد فلسطينيين اثنين باستهداف الاحتلال مركبة بمخيم المغازي وسط القطاع

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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