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الهلال الاحمر الفلسطيني: اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في قباطية بجنين

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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