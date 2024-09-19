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مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة النووية بين إيران وبوركينافاسو

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة النووية بين إيران وبوركينافاسو
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

وقعت إيران وبوركينافاسو مذكرة تفاهم للتعاون، وقعها عن الجانب الإيراني، مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية وعن الجانب البوركينافاسوئي وزير العلوم والتعليم العالي.

العالمإيران

ووُقعت مذكرة التفاهم في مجال أنشطة الصناعة النووية السلمية على هامش المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقد التقى مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي خلال زيارته لفيينا للمشاركة في الدورة الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقى وزير العلوم والتعليم العالي في بوركينافاسو.

وتم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال أنشطة الصناعة النووية السلمية.

وتغطي هذه الوثيقة التعاون في القطاعات المختلفة بما فيها أنشطة البحوث والتدريب والمشروعات التي سيتفق عليها البلدان.

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