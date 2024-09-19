الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: "يا نتنياهو" وكل حكومتك وكيانك لن تستطيعوا ان تعيدوا المحتلين الى الشمال

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :