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السيد نصر الله: السبيل الوحيد هو وقف العدوان على غزة وعلى الضفة الغربية

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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