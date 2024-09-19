الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: العدوان الذي حصل كبير وغير مسبوق وسيواجه بقصاص عادل

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :