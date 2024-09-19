سلسلة غارات اسرائيلية تستهدف بلدات عدة جنوبي لبنان

العالم-لبنان

وقالت المصادر إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات استهدفت دير قانون -الحلوسية، أطراف المنصوري".

وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أن "الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء أهدافًا لحزب الله في لبنان، بهدف تجريد قدرات وبنى تحتية عسكرية تابعة له".

وادعى في قناته على "تلغرام": "لقد حوّل حزب الله منطقة جنوب لبنان إلى منطقة قتال، حيث قام بتسليح منازل المدنيين على مدار عقود بالوسائل القتالية، وقام بحفر الأنفاق تحتها، واستخدمها دروعًا بشرية"، بحسب قوله.

وأضاف: "يعمل جيش الاحتلال لخلق حالة أمنية في الشمال تسمح بعودة السكان إلى منازلهم وتحقيق كافة أهداف الحرب الأخرى".

وشهد لبنان خلال اليومين الماضيين تفجيرات لأجهزة النداء الآلي من طراز "بيجر" وأنواع أخرى، نتج عنها استشهاد عشرات الأشخاص وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، واتهمت الحكومة اللبنانية كيان الاحتلال بالمسؤولية عن الهجمات بينما توعدت المقاومة اللبنانية بالقصاص العادل، وقال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة مساء اليوم الخميس: بالنسبة للحساب العسير فالخبر هو فيما سترونه لا فيما ستسمعون ونحتفظ به في أضيق دائرة.