شاهد.. كاميرا العالم ترصد أثار مجزرة أجهزة الإتصال في لبنان

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وجالت عدسة "العالم" في منطقة "مرج عيون" ونقلت مشهدا من داخل إحدى المركبات التي حدث بداخلها تفجير لأحد الاجهزة اللاسلكية وتغطيها الدماء نتيجة إصابة سائقها بجروح خطيرة أدت الى بتر أحد اطرافه، والضرر الكبير الذي لحق بالعربة.

وأكد مواطن لبناني "أن البيئة متماسكة، ونحن كل ثقتنا بسماحة السيد حسن نصر الله وان شاء الله ماشيين على الخط والكلمة بالآخر للميدان".

الجرحى هم بالف خير منهم من تعافى منهم من بقي قيد العلاج إلا أن الأمر الذي لا يمكن ان نستقصي عنه اكثر هي بطبيعة الحال الاسماء وبالتالي نكون قد عاينا عينة من هذا الهجوم البربري الارهابي الذي طاول منطقة مرج عيون وضواحيها.