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مصادر فلسطينية: 7 شهداء جراء قصف الاحتلال احد المنازل في جباليا البلد بغزة

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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