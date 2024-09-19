غالانت يتحدث عن مرحلة جديدة في الحرب مع "حزب الله"

العالم-الاحتلال

وأوضح غالانت بعد خطاب السيد حسن نصر الله، قائلا: "أجرينا سلسلة من المناقشات المهمة في الأيام الأخيرة، هذه مرحلة جديدة في الحرب، بها فرص كبيرة ولكنها تنطوي أيضا على مخاطر كبيرة".

واضاف ان "العمليات العسكرية ستستمر والمرحلة الجديدة من الحرب تنطوي على فرص لكنها تحمل مخاطر جسيمة أيضا".

وزعم غالانت ان "حزب الله يشعر أنه ملاحق وسلسلة عملياتنا ضده ستتواصل".

وادعى ان "هدفنا هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين ومع مرور الوقت سيدفع حزب الله ثمنا متزايدا".

واعترف جیش الاحتلال الیوم بمقتل قائد سرية وجندي إسرائيليان وأصيب آخرون اليوم الخميس، جراء هجوم بمسيرة مفخخة على "يعرا" وإطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى.

هذا وقال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة مساء يوم الخميس إن محاولة إقامة حزام أمني داخل لبنان لن يشغل المقاومة هناك بل سيتحول هذا الحزام إلى فخ لجيش الاحتلال الإسرائيلي.