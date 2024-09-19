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القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في رسالة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: الاعتداء على لبنان سيلقى ردا قويا من جبهة المقاومة

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

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