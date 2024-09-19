طهران جاهزة لاستضافة اجتماع رؤساء وزراء الدول المطلة على بحر قزوين

العالم – إيران

وأفادت السفارة الإيرانية في روسيا، أن الأطراف تبادلت الآراء بخصوص آفاق التعاون والأحداث المستقبلية، في هذا اللقاء السنوي الذي يعقد بمناسبة اليوم العالمي لبحر قزوين بمقر وزارة الخارجية الروسية.

وأعلن سفير إيران جهوزية طهران لاستضافة اجتماع رؤساء وزراء الدول المتشاطئة لبحر قزوين وتطرق إلى بعض التقدم في التعاون بين الدول المتشاطئة بما فيها ممر الشمال-جنوب.

وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية إن الوزير الروسي سيرغي لافروف عقد اجتماعا سنويا في موسكو مع سفراء الدول المطلة على بحر قزوين والذي يعقد تقليديا في اليوم العالمي لبحر قزوين.

ويصادف يوم 12 آب/أغسطس اليوم العالمي لبحر قزوين، وفي هذا اليوم، أصبحت معاهدة حماية البيئة ببحر قزوين، والمعروفة بمعاهدة طهران، واجبة التنفيذ بعد التصديق عليها من جميع الدول المتشاطئة.