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اللواء سلامي: الاعتداء الارهابي الاخير على لبنان جاء بسبب هزائم الاحتلال المتتالية

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

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