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اللواء سلامي: سنشهد قريبا الزوال الكامل لكيان الاحتلال من خلال الرد القوي لجبهة المقاومة

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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