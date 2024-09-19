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السفير الإيراني لدى العراق يجري مشاورات مع سفير الاتحاد الأوروبي

السفير الإيراني لدى العراق يجري مشاورات مع سفير الاتحاد الأوروبي
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

إلتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، سفير الاتحاد الاوروبي في العراق لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية خاصة جرائم الكيان الصهيوني في غزة.

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وقال السفير آل صادق في اللقاء الذي تم بمقر السفارة الإيرانية ببغداد إن العقوبات الأوروبية الاخيرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤشر آخر على المعايير المزدوجة للغرب إزاء حقوق الإنسان.

وانتقد تزويد الدول الغربية، الكيان الصهيوني بالسلاح على نطاق واسع معتبرا أن الغرب يتحمل مسؤولية استمرار الجرائم الاسرائيلية.

وأكد السفير الإيراني أن التصريحات غير المناسبة والتهم الغربية الأخيرة ضد إيران نابعة من معلومات مغلوطة ومضللة.

أما سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر، فقد رحب بالزيارة الناجحة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى العراق قائلا إن السلام والاستقرار في العراق والمنطقة، هو هدف رئيسي للاتحاد الأوروبي.

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