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شهداء ومصابون اثر قصف طيران الاحتلال مركبة في بلدة قباطية بجنين

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

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