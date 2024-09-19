الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: 4 اصابات اثر غارة للاحتلال على بلدة الحنية في صور جنوبي البلاد

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :