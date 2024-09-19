كنعاني: العدوان الصهيوني على لبنان يتطلب تحرك دولي فوري

العالم – إيران

وقال متحدث الخارجية الايراني في منشور له على منصة إكس: إن إجراء الكيان الصهيوني على القتل الجماعي للشعب اللبناني عبر وسائل الاتصال والخدمات الإلكترونية يعني أن الكيان يسمح باللجوء إلى أية وسيلة وأساليب في القتل الجماعي والأعمى للشعب، إن مثل هذا السلوك المجنون والهمجي يشكل تهديدا موضوعيا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب تحركا واتخاذ إجراء دولي فوري.

وأضاف: من المؤسف أن تستمر الحكومة الأميركية في دعم هذا الكيان الوحشي والقاتل بلا حدود، ولم تكتف بعدم إدانة هذا العمل، بل يواصل مسؤولوها الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها!