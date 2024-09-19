بصواريخ حزب الله.. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بعض من المصابين في حالة حرجة، هذا ما اعلن عنه الجيش الاسرائيلي ووسائل اعلامه مشيرين الى ان عملية قتلهم جرت بالصواريخ والطائرات المسيرة التي اطلقها حزب ا لله.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال ان طائرات مفخخة انفجرت في مناطق بيت هلل ويعرا بالجليل، واندلعت حرائق في المكان. وأفادت وسائل اعلام عبرية ايضا باصابة ثمانية جنود جراء اطلاق حزب الله صاروخين مضادين للدروع على إصبع الجليل، وثلاثة جنود في يعرا بالجليل الغربي. واشارت الى انفجار الطائرات المسيرة في الشمال دون انطلاق صفارات الانذار.

ورصدت القناة الثانية عشرة العبرية إطلاق أكثر من أربعين صاروخا باتجاه الشمال خلال ساعتين 20 منها في القصف على الجليل الغربي.

وعلى مدار الساعة دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق في الجليل الأعلى وإصبع الجليل بحسب الاعلام الاسرائيلي.

بدوره اعلن حزب الله تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد مواقع الاحتلال ومستوطناته وتموضوعات الجنود. وشن هجوما جويا بالطائرات المسيرة على مرابض مدفعية الاحتلال في بيت ‏هلل مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وقصف ثكنتي الشپميرا وميتات بصليات من الصواريخ وموقع حانيتا ‏بقذائف المدفعية وأصابها إصابة مباشرة. وشن سلسلة عمليات استهدف فيها، ثكنة زرعيت على دفعتين بقذائف المدفعية وصلية من الصواريخ وموقع راميا بقذائف ‏المدفعية.‏

‏المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في يعرا كان أيضا من ضمن بنك أهداف المقاومة التي استهدفته بسرب من المسيرات.

كما استهدف حزب الله نقطة تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة مؤكدا إصابتها بشكل ‏مباشر وايقاع عدد من القتلى والجرحى فيها.‏‏

في المقابل واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية واستهدف أطراف بلدات فرون والمنصوري ومروحين ودير قانون النهر.