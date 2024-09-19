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حماس: نثمن تأكيد حزب الله استمرار مساندته عسكريًا لغزة

حماس: نثمن تأكيد حزب الله استمرار مساندته عسكريًا لغزة
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

أصدرت المقاومة الإسلامية في فلسطين – حماس -، اليوم الخميس، بيانًا ثمنت فيه ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي جدد فيه التأكيد على الموقف المشرف والمقدر للمقاومة الإسلامية في لبنان في مواصلة جبهة الإسناد والدعم لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وللمقاومة الفلسطينية حتى يتوقف العدوان الصهيوني.

العالم-فلسطین

وقالت حماس، في بيانها، إن هذا الموقف الذي يشكل لدى شعبنا ومقاومتنا محل تقدير واعتزاز ليعد صفعة في وجه نتنياهو وحكومته الفاشية وإجهاضًا لمخططاتهم في ضرب جبهة إسناد شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزَّة؛ عبر العملية الإرهابية الوحشية المروّعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضدّ الشعب اللبناني الشقيق يومَي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأكدت أن “إرهاب العدو الصهيوني، بتصعيدة كل أشكال القتل والمجازر والإبادة الجماعية ضد المدنيين في فلسطين ولبنان، قد تجاوز كل القيم والشرائع والقوانين الدولية، مما يجعله كيانًا مارقًا، بات يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لنبذ هذا الكيان وعزله ومحاكمة قادته على جرائمهم.

وجددت إشادتها وتقديرها “لجهاد وتضحيات الإخوة في حزب الله، ومشاركتهم الفاعلة والمؤثرة في مسار معركة طوفان الأقصى”، ومؤكدة أن “هذه التضحيات الجسام والدماء اللبنانية الطاهرة التي سالت خلال ما يقارب من عام، تتعانق مع تضحيات وجخاد ودماء شعبنا الفلسطيني، على درب تحرير القدس والأقصى وفلسطين”.

وكان السيد حسن نصر الله، قد أكد في كلمته المتلفزة اليوم، على استمرار إسناد الشعب الفلسطيني في غزة بالعمليات العسكرية، مشددًا على ألا حل لوقف هذه العمليات إلا بإيقاف العدوان على غزة.

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