غريب آبادي: إتخاذ اجراءات حقوقية ضد العمل الإرهابي في لبنان

العالم – إيران

وندد غريب آبادي بالإجراء الإرهابي للكيان الصهيوني في استهداف المواطنين اللبنانيين والذي أدى إلى إصابة السفير الإيراني لدى بيروت، مؤكدا أن وزارة الخارجية وضعت على جدول أعمالها على الفور اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية.

وأشار إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الإيراني بنظيره اللبناني وكذلك الانتقال الفوري لعدد من المصابين بمن فيه السفير الإيراني من بيروت إلى طهران للعلاج بمساعدة الهلال الأحمر ووزارة الصحة قائلا إنه تم اتخاذ إجراءات أخرى على الفور أيضا.

وقال إن من هذه الإجراءات إرسال تعليمات إلى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة للتشاور عن كثب مع البعثة اللبنانية لاتخاذ أي إجراء لازم وكذلك تنظيم وإرسال رسالة احتجاجية رسمية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الأمين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من قبل البعثة الإيرانية إلى الوجهات ذات الصلة.

وأضاف أنه تم أيضا إرسال مذكرة دبلوماسية إلى جميع البعثات السياسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى طهران يوم أمس للإعلان عن الموقف الإيراني وانتظار الإعلان عن التنديد بهذا العمل الإرهابي.