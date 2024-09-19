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كاميرا ’العالم’ ترصد جثامين 4 شهداء مضرجة بالدماء في جنين

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

استشهد 4 فلسطينيين بإشتباك مسلح مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في بلدة قباطية جنوبي جنين، واصيب عدد آخر خلال اقتحام جيش الاحتلال للبلدة، عقب تسلل وحدات خاصة تابعة لجيش الاحتلال إلى احد المنازل في البلدة، وفرضت قوات الاحتلال حصارا مطبقا على المدارس القريبة ومنعت طواقم الإسعاف من إجلاء الشهداء.

العالم - خاص العالم

ما تزال العملية العسكرية مستمرة في بلدة قباطية جنوبي جنين منذ نحو 5 ساعات ولا يزال جيش الاحتلال الاسرائيلي يحاصر أحد المنازل الذي استشهد على سطحه 3 مقاومين رصدتها عدسة كاميرا العالم، وذلك خلال اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال الاسرائيلي اثناء اقتحامه البلدة.

وبحسب شهود العيان فإنه هناك 4 شهداء استطاعوا رصدهم على اسطح هذه المنازل الذي لا يزال جيش الاحتلال الاسرائيلي يحاصرها ويمنع طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني من اجلائهم.

واقتحمت وحدات خاصة اسرائيلية اقتحمت ظهر اليوم هذه المنطقة في بلدة قباطية جنوبي جنين وهذه المنطقة ملاصقة للمدارس في بلدة قباطية جنوبي جنين، وحوصر أكثر من الف طالب ومعلم في هذه المنطقة لاكثر من ثلاث ساعات.

قبل قليل تمكنت طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني بمشاركة من الفلسطينيين من اخلاء الطلاب من المدارس القريبة من هذا المنزل الذي لا يزال جيش الاحتلال الاسرائيلي يحاصره حتى بعد استشهاد 4 مقاومين كانوا يشتبكون مع جيش الاحتلال الاسرائيلي.

للمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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