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الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية عنيفة على مناطق في جنوبي لبنان

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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