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مصادر اعلامية: طيران الاحتلال يستهدف مواقع قرب مجرى الليطاني والمحمودية جنوبي لبنان

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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