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الاعلام العبري يعترف بسقوط 7 صواريخ على موقع المطلة واندلاع حريق فيها واصابة جندي اسرائيلي بالعملية

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

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