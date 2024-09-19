الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: اكثر من 50 غارة للاحتلال على مناطق الحرجية بالمحمودية واطراف العيشية ومرتفعات الريحان ومحيط نهر برغز

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :