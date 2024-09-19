استراتيجيات المواجهات على ضوء مجزرة البيجر الاسرائيلية، ومؤتمر الوحدة الاسلامية ومهام التحدي والمواجهة

العالم - بانواراما

الملف الأول: توعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الاسرائيلي، بالرد على مجزرة البيجر الجريمة الإسرائيلية الأخيرة في لبنان سيكون عسيرا من حيث يحتسب الاحتلال ومن حيث لا يحتسب. وقال ان خبر الرد سترونه لا ما تسمعونه.



وجدد السيد نصر الله التأكيد على أن كل محاولات الاحتلال لفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة ستفشل، وان جبهة الاسناد في لبنان مستمرة أيا تكن التضحيات.



الملف الثاني: انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في دورته الـ38 بحضور الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في طهران.



ودعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمة القاها في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية إلى تعزيز وحدة المسلمين، ورص صفوفهم في مواجهة العدو الصهيوني.

ويشارك في هذه الدورة 78 ضيفا من 30 دولة من مختلف ارجاء العالم، وتنعقد في ظل تحديات كبرى تشهدها المنطقة ابرزها العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة والتصعيد الاسرائيلي على الجبهةاللبنانية والتهديدات بالحرب وجريمة اغتياله الشهيد اسماعيل هنية في العاصمة الايرانية طهران.