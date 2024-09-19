أوستن يؤجل زيارته إلى تل ابيب وسط مخاوف من اندلاع حرب مع لبنان

العالم-الامريكيتان

وأشار الموقع نقلا عن مسؤولين صهاينة إلى أن "إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ من أن القتال يتصاعد إلى حرب شاملة بين "إسرائيل" وحزب الله".

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة أرسلت في الأيام الأخيرة رسائل إلى "إسرائيل" وحزب الله علنا وسرا حول الحاجة إلى وقف التصعيد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، في ختام اجتماع في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، إن الولايات المتحدة "تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان".

وكان من المقرر أن يصل أوستن إلى فلسطين المحتلة يوم الأحد المقبل، ويلتقي برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت بالإضافة إلى زيارة العديد من الدول الأخرى في المنطقة، بحسب مسؤولين صهاينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن أوستن تحدث هاتفيا مع غالانت يوم الأربعاء وناقش معه الوضع في لبنان وغزة وأبلغه بقراره تأجيل الرحلة.

واليوم توعّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بحساب عسير وقصاص عادل، في أول خطاب له بعد الهجمات التي شهدها لبنان خلال اليومين الماضيين، واستهدفت آلاف الأجهزة اللاسلكية (البيجر) اوأدت الى 37 شهيدا و وإصابة 2931 في لبنان.

و أكد سيد المقاومة أن العدو الإسرائيلي تجاوز في تفجير اجهزة البيجر كافة الضوابط والاخلاق والخطوط الحمراء