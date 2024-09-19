الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة الجهاد الاسلامي تزف شهداء بلدة قباطية بجنين الذين ارتقوا خلال عملية نفذتها وحدات الاحتلال

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :